Боксер Атаев восхитился атмосферой на ЧМ в Дубае

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Шарабутдин Атаев, ставший двукратным чемпионом мира по боксу, заявил, что на ЧМ в Дубае чувствовал себя как дома.

"Атмосфера хорошая. Все были рады, что чемпионат мира пройдет в таком шикарном городе как Дубай. Поэтому я думаю, что этот чемпионат заполнится всем на долгие времена", - сказал Атаев "Интерфаксу".

"Ощущение было, словно находишься дома, потому что на каждом углу слышишь русскую речь. Да и на ринге слышишь подсказки на русском. Поэтому на арене не было такого ощущения, что мы как будто за границей находимся", - признался он.

По словам Атаева, для него не принципиально, где выступать: в Россиим или за рубежом.

"В принципе, особой разницы для меня нет. Единственный плюс, когда проходят какие-то серьезные соревнования за границей и в разных странах, ты видишь мир, изучаешь что-то новое. Драться в России всегда хорошо, но и за границей выступать, представлять свою страну на чужой земле тоже интересно", - добавил Атаев.

В Дубае Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг и стул двукратным чемпионом мира. В общей сложности на счету россиян семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. С этими показателями выступавшая под флагом и гимном РФ сборная России выиграла командный зачет.