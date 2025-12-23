Поиск

Боксер Атаев восхитился атмосферой на ЧМ в Дубае

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Шарабутдин Атаев, ставший двукратным чемпионом мира по боксу, заявил, что на ЧМ в Дубае чувствовал себя как дома.

СпортСборная России по боксу выиграла медальный зачет ЧМСборная России по боксу выиграла медальный зачет ЧМЧитать подробнее

"Атмосфера хорошая. Все были рады, что чемпионат мира пройдет в таком шикарном городе как Дубай. Поэтому я думаю, что этот чемпионат заполнится всем на долгие времена", - сказал Атаев "Интерфаксу".

"Ощущение было, словно находишься дома, потому что на каждом углу слышишь русскую речь. Да и на ринге слышишь подсказки на русском. Поэтому на арене не было такого ощущения, что мы как будто за границей находимся", - признался он.

По словам Атаева, для него не принципиально, где выступать: в Россиим или за рубежом.

"В принципе, особой разницы для меня нет. Единственный плюс, когда проходят какие-то серьезные соревнования за границей и в разных странах, ты видишь мир, изучаешь что-то новое. Драться в России всегда хорошо, но и за границей выступать, представлять свою страну на чужой земле тоже интересно", - добавил Атаев.

В Дубае Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг и стул двукратным чемпионом мира. В общей сложности на счету россиян семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. С этими показателями выступавшая под флагом и гимном РФ сборная России выиграла командный зачет.

бокс Дубай Шарабутдин Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });