Пилоты из Белгорода стали победителями Игр Будущего-2025

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские пилоты из белгородской команды "DR1" Кирилл Лобань и Данил Грязнов победили в Играх Будущего-2025 в ОАЭ с общим призовым фондом $250 тыс.

В финале российские спортсмены встретились с тремя сильнейшими командами мира: Min Chan Kim (Южная Корея) и Yuki Hashimoto (Япония), Killian Rousseau и Tristan Goin (Франция), Evan Turner и Christian Van Sloun (США). Им предстояла преодолеть 50 кругов по специально оборудованной трассе, имея в запасе только три дрона и четыре аккумулятора. Лидеры менялись на протяжении всей гонки, а абсолютным победителем стала команда DR1 – им удалось сохранить все дроны и пройти трассу без потерь.

"Победа белгородских ребят из команды DR1 на Играх Будущего 2025 – это заслуженное признание таланта Данила Грязнова и Кирилла Лобаня, а также важный шаг в развитии гонок дронов в России. Этот успех подтверждает, что наши спортсмены способны не просто конкурировать на международном уровне, но быть лидерами во всем мире. Российские пилоты продемонстрировали высочайший уровень подготовки и навыков. Уверен, что они станут примером для всех пилотов страны", - рассказал президент Федерации гонок дронов России и ВФСО "Трудовые Резервы" Илья Галаев.

Ранее Кирилл Лобань и Данил Грязнов победили в первом официальном международном турнире по гонкам дронов в России - "Кубке Мэра Москвы 2025".

Кроме того, среди участников была вторая команда из России - "ROLF". В ее состав вошли Даниил Волок и Григорий Миронов из Ленинградской области - чемпионы России по гонкам дронов 2025 года в дисциплине "класс 330 - командный зачет" и бронзовые призеры "Кубка Мэра Москвы 2025". Им удалось попасть в полуфинал Игр Будущего-2025.

Игры Будущего 2025 – вторые международные мультиспортивные соревнования в формате фиджитал. Они прошли с 18 по 23 декабря в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби. В рамках турнира состоялись соревнования в 11 фиджитал-дисциплинах, каждая из которых – это высокотехнологичное спортивное шоу, включающая в себя гибрид состязаний в классических видах спорта и их цифровых аналогах, или инновационные спортивные дисциплины с использованием технически сложных устройств.

В рамках дисциплины "гонки дронов" соревнования проводились в двух форматах: виртуальном и реальном. В техническом симуляторе состоялась квалификационная стадия, по результатам которой команды были разделены на группы для участия в физической части — гонки на дронах "класс 330".

За главный приз боролись команды из 15 стран мира: России, Испании, Японии, Южной Кореи, Австралии, Франции, Болгарии, Турции, Германии, Бразилии, Чили, США, Китая, Великобритании и Белоруссии.

Ранее, с 19 февраля по 3 марта 2024 года, в Казани, Республика Татарстан, прошли первые Игры Будущего. В турнире участвовали около 2000 спортсменов из более чем 100 стран. Победителями в гонках дронов стали Мин Чан Ким и Мин Джей Ким из Южной Кореи, на втором месте оказались Димо Штерев и Антони Георгиева из Болгарии, а третье место завоевали Александр Холкин и Максим Никифоров из России.

