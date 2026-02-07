Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Франьо фон Алльмен Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен завоевал золото Олимпиады-2026 в Италии в скоростном спуске.

Его результат - 1 минута 51,61 секунды.

Серебро завоевал итальянец Джованни Францони, отставший на 0,20 секунды. Бронзовым призером стал еще один представитель Италии Доминик Парис (отставание от победителя - 0,50 секунды).

Олимпиада завершится 22 февраля. В Играх примут участие 13 спортсменов из России, они выступят под нейтральным флагом.