Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла официально объявил о начале XXV зимних Олимпийских игр.

Церемония открытия и спортивный парад проходят сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Это первый случай в истории Олимпиад, когда такие мероприятия проводятся в нескольких местах одновременно.

На Играх выступят 13 российских спортсменов в семи видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), конькобежный спорт (Анастасия Семенова, Ксения Коржова), ски-альпинизм (Никита Филиппов), шорт-трек (Алена Крылова, Иван Посашков), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев).

Впервые в истории в зимней Олимпиаде примут участие спортсмены из Бенина, Республики Гвинея-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В этом году в олимпийскую программу впервые включили ски-альпинизм в дисциплинах: спринт (мужчины), спринт (женщины) и смешанная эстафета. Также дебютируют скелетон (смешанная команда), санный спорт в дисциплине двойки (женщины), фристайл в дисциплинах парный могул (мужчины) и парный могул (женщины), большой трамплин в дисциплине индивидуальное первенство (женщины).

Талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр стали горностаи Тина и Мило.

На Олимпиаде ожидается около 2 млн болельщиков. Стоимость билетов на соревнования начинаются от $30 и доходит до $1,4 тыс.

Олимпийские деревни расположены в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо, Бормио, Предаццо и Разун-Антерсельве. Большинство сборных будет проживать там, Норвегия, однако, предпочла разместить своих спортсменов в гостинице.

Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 г., летние игры 1960 г. и зимние игры 2006 г.