Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Непряева финишировала 17-й в лыжном скиатлоне на проходящих в Италии зимних Олимпийских играх.

Дистанцию 20 км (10 км классическим стилем + 10 км вольным стилем) она преодолела за 57 минут 41,3 секунды.

Золото завоевала представительница Швеции Фрида Карлссон, ее время - 53 минуты 45,2 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (отставание - 51 секунда), третье - норвежка Хейди Венг (+1.26,7).

В Играх принимают участие 13 спортсменов из России, они выступают под нейтральным флагом.

Олимпийские игры Дарья Непряева
