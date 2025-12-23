Поиск

"Трактор" прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" со счетом 2:0 выиграл у астанинского "Барыса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Астане.

Голы забили Михаил Горюнов-Рольгизер (8-я минута) и Логан Дэй (20).

Победа позволила "Трактору" прервать серию поражений, составившую пять матчей. Сейчас челябинская команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 37 очков. "Барыс" - на восьмой строчке в этой же конференции, 34 балла.

КХЛ Трактор хоккей Барыс
