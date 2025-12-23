Трехкратный чемпион Европы по биатлону найден мертвым

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Сиверт Баккен обнаружен мертвым в гостиничном номере в Италии, сообщает NRK.

Причина смерти 27-летнего спортсмена неизвестна. Исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар заявила, что организация сотрудничает с итальянскими властями на местах, полиция пока выяснят все обстоятельства гибели биатлониста.

Баккен – трехкратный чемпион Европы, победитель одного этапа Кубка мира, двукратный чемпион юношеской Олимпиады.