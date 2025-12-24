Поиск

Сергей Ташуев возглавил ФК "Енисей"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сергей Ташуев стал новым главным тренером "Енисея", сообщает пресс-служба красноярского футбольного клуба.

"Контракт с 66-летним специалистом подписан на полтора года", - говорится в сообщении.

Ранее Ташуев возглавлял такие команды, как "Краснодар", "Ахмат", "Кубань", "Анжи" и "Факел". Грозненский "Ахмат" под его руководством занял пятое место в чемпионате России в сезоне 2022/23 — лучший результат в истории клуба. "Анжи" из Махачкалы при нем вышел в Премьер-лигу, "Шахтер" (Солигорск) завоевал серебро в чемпионате Белоруссии и выиграл Кубок страны.

Предыдущим наставником "Енисея" был Андрей Тихонов.

Сейчас "Енисей" занимает 13-е место в Первой лиге (второй по статусу дивизион отечественного футбола).

