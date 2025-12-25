РУСАДА дисквалифицировало рекордсмена России по легкой атлетике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА на 15 месяцев отстранило легкоатлета Никиту Великоцкого. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Наказание последовало за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Спортсмен дисквалифицирован, "начиная с даты вынесения решения, а именно с 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 23 июня 2025 года".

20-летний Великоцкий – обладатель юниорского рекорда России в эстафете 4х110 метров с барьерами в составе сборной Санкт-Петербурга.