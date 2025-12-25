Поиск

РУСАДА дисквалифицировало рекордсмена России по легкой атлетике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА на 15 месяцев отстранило легкоатлета Никиту Великоцкого. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

Наказание последовало за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении.

Спортсмен дисквалифицирован, "начиная с даты вынесения решения, а именно с 31 июля 2025 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 23 июня 2025 года".

20-летний Великоцкий – обладатель юниорского рекорда России в эстафете 4х110 метров с барьерами в составе сборной Санкт-Петербурга.

РУСАДА Никита Великоцкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });