Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, во вторник, выступят шесть российских спортсменов.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев поборются за награды в женском и мужском лыжных спринтерских гонках. Старт спринтерской программы запланирован на 11:15 мск среди женщин и 11:55 среди мужчин. Финалы - в 15:13 и 15:25 соответственно.

В 12:30 начнутся предварительные старты в шорт-треке на дистанциях 500 м среди женщин и (в 13:08) 1000 м среди мужчин. В этих дисциплинах из россиян заявлены Алена Крылова и Иван Посашков соответственно. Финальные забеги в этих дистанциях состоятся 12 февраля.

Во вторник вечером разыграют медали среди саночниц: в 19:00 начнутся третий и четвертый заезды. После двух попыток россиянка Олесик занимает 14-е место.

В 20:30 стартует короткая программа в соревновании по фигурному катанию среди мужчин. Самым первым прокат покажет россиянин Петр Гуменник.

Всего на ОИ-2026 выступают 13 российских спортсменов. За награды они борются в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом.

Олимпиада вершится 22 февраля.