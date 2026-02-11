Поиск

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин занимает первое место после короткой программы в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Италии.

Его прокат судьи оценили в 108,16 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (103,07), третье – представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Выступающий под нейтральным флагом россиянин Петр Гуменник занимает 12-е место (86,72).

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях представляли Узбекистан.

Произвольная программа пройдет 13 февраля.

