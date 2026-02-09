Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Врачи провели две операции на левой ноге американской горнолыжницы Линдси Вонн, упавшей на соревнованиях в скоростном спуске на зимней Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает The Telegraph.

Выход олимпийской чемпионки на старт обернулся жестким падением через 13 секунд после начала заезда. Спортсменку эвакуировали с трассы с помощью вертолета. При этом во время трансляции были слышны крики Вонн.

Само участие в Олимпиаде-2026 для Вонн было рискованным: за несколько дней до начала Игр американка получила разрыв крестообразной связки колена на этапе Кубка мира.

Ранее 41-летняя Вонн анонсировала, что соревнования в Италии будут последней Олимпиадой в ее карьере. Олимпийское золото Вонн выигрывала в 2010 году. Также она является двукратной чемпионкой мира, четырехкратной победительницей общих зачетов Кубка мира.