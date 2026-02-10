ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА стал победителем прошедшего в ОАЭ Зимнего Кубка РПЛ.

Команда набрала 5 очков и по дополнительным показателям обошла набравшее аналогичное число баллов столичное "Динамо".

На третьем месте разместился "Краснодар", на четвертом – петербургский "Зенит" (по 4).

Программа турнира закрывалась матчем между "Динамо" и "Краснодаром". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Москвы. Автор победного гола – Эль-Мехди Маухуб (87-я минута). Каждая из команд претендовала на первое место. "Краснодар" мог взойти на вершину турнирной таблицы в случае победы над "Динамо", динамовцы – при победе с разницей как минимум в два мяча.

Зимний Кубок РПЛ проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годы победителем розыгрыша становился московский "Спартак", в 2025г. титул выиграл "Зенит". В соревновании традиционно принимают участие четыре команды.

В чемпионате России лидирует действующий победитель "Краснодар" (40) очков. "Зенит" занимает второе место (39), на третьем находится не участвующий в Зимнем турнире РПЛ московский "Локомотив" (37). ЦСКА располагается на четвертой строчке (36), "Динамо" - на десятом (21).