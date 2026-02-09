Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Футболист Джон Дуран Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" нападающего Джона Дурана, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Арендное соглашение действует до конца нынешнего сезона.

22-летний Дуран перешел в "Аль-Наср" в 2025 году из английской "Астон Виллы". В "Астон Вилле" он провел 18 матчей, в которых забил 12 голов, после этого был арендован турецким "Фенербахче".

За сборную Колумбии он провел 17 игр, забив три мяча.