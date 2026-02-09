Поиск

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"
Футболист Джон Дуран
Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" нападающего Джона Дурана, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Арендное соглашение действует до конца нынешнего сезона.

22-летний Дуран перешел в "Аль-Наср" в 2025 году из английской "Астон Виллы". В "Астон Вилле" он провел 18 матчей, в которых забил 12 голов, после этого был арендован турецким "Фенербахче".

За сборную Колумбии он провел 17 игр, забив три мяча.

футбол Зенит Фенербахче Аль-Наср Астон Вилла Джон Дуран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });