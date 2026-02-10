Поиск

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвежец Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, выиграв лыжный спринт классическим стилем.

Время Клебо в финале – 3 минуты 39,74 секунды.

На 0,87 секунды от него отстал ставший серебряным призером американец Бен Огден. При этом Клебо по ходу финальной гонки ушел в значительный отрыв, но за несколько метров до финиша, контролируя ситуацию, снизил скорость.

Обладателем бронзовой медали стал норвежец Оскар Опстад Вике, отставший от Клебо на 6,81 секунды.

Россиянин Савелий Коростелев в квалификации показал 35-е время и выбыл из борьбы за медали.

Что касается Клебо, теперь он семикратный олимпийский чемпион, до этого награды высшего достоинства он завоевывал в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Также Клебо - 15-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный победитель многодневки "Тур де Ски".

лыжные гонки Олимпийские игры-2026 Савелий Коростелев Йоханнес Клебо
