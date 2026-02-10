Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Польши Магду Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе.

Результат – 7:6 (7:0), 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок; Линетт – 47-е.

Следующей соперницей Андреевой может стать соотечественница 580-я ракетка мира Вера Звонарева, которая во втором круге сыграет с канадкой Викторией Мбоко (№13 в рейтинге WTA).

Из российских теннисисток во втором круге представлены Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Екатерина Александрова (10), Анна Калинская (28). В первом круге выбыли из турнира Анастасия Захарова (105), Анастасия Павлюченкова (110).

Действующая победительница турнира – представительница США Аманда Анисимова, самая титулованная – Ига Швентек из Польши, три титула.

Турнир проводится с 2001 года, в разные годы его выигрывали и представители российского тенниса: Анастасия Мыскина (2003, 2004) Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарева (2011).