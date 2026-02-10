Поиск

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Польши Магду Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе.

Результат – 7:6 (7:0), 6:1.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место – наивысшее среди россиянок; Линетт – 47-е.

Следующей соперницей Андреевой может стать соотечественница 580-я ракетка мира Вера Звонарева, которая во втором круге сыграет с канадкой Викторией Мбоко (№13 в рейтинге WTA).

Из российских теннисисток во втором круге представлены Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Екатерина Александрова (10), Анна Калинская (28). В первом круге выбыли из турнира Анастасия Захарова (105), Анастасия Павлюченкова (110).

Действующая победительница турнира – представительница США Аманда Анисимова, самая титулованная – Ига Швентек из Польши, три титула.

Турнир проводится с 2001 года, в разные годы его выигрывали и представители российского тенниса: Анастасия Мыскина (2003, 2004) Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарева (2011).

теннис Доха Катар Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });