Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю Франции Уго Умберу в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме.

Результат встречи – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 в пользу Умбера. Продолжительность игры составила 2 часа 23 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 11-е место, Умбер располагается на 36-й строчке.

Матчи турнира в Роттердаме традиционно проходят на хардовом покрытии.

Действующий чемпион соревнования – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех триумфатором турнира в Роттердаме становился к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер – три титула.

Из россиян победителями розыгрыша в Нидерландах становились Евгений Кафельников (1999 год), Михаил Южный (2007), Андрей Рублев (2021) и Даниил Медведев (2023).

Сам турнир проводится с 1972 года.

В турнире 2026 года выступит также российский теннисист Карен Хачанов, который является 18-й ракеткой мира. В стартовом круге ему будет противостоять 86-я ракетка мира нидерландец Йеспер Де Йонг. Матч с их участием запланирован на 11 февраля.

