Поиск

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По итогам выступления в ритм-танце на Олимпийских играх 2026 лидируют французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, набравшие 90,18 баллов.

СпортТарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИТарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИЧитать подробнее

Второе место занимают американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 89,72 балла.

Замыкают тройку лидеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, их программу судьи оценили 86,18 балла.

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют 11 февраля, после чего в этой дисциплине станут известны победители и призеры Олимпиады.

Российские фигуристы в соревновании танцевальных пар на Играх в Италии участия не приняли. При этом на личные соревнования в рамках ОИ заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Всего в ОИ в Италии принимают участие 13 российских спортсменов, за награды они борются в качестве нейтральных атлетов.

фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттердаме

Линдси Вонн перенесла две операции после жесткого падения на Олимпиаде

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Нападающий сборной Колумбии Джон Дуран перешел в "Зенит"

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });