Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - По итогам выступления в ритм-танце на Олимпийских играх 2026 лидируют французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, набравшие 90,18 баллов.

Второе место занимают американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 89,72 балла.

Замыкают тройку лидеров канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, их программу судьи оценили 86,18 балла.

Произвольный танец фигуристы продемонстрируют 11 февраля, после чего в этой дисциплине станут известны победители и призеры Олимпиады.

Российские фигуристы в соревновании танцевальных пар на Играх в Италии участия не приняли. При этом на личные соревнования в рамках ОИ заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Всего в ОИ в Италии принимают участие 13 российских спортсменов, за награды они борются в качестве нейтральных атлетов.