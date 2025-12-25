"Зенит" и "Спартак" вошли в топ-100 клубов мира по стоимости состава

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" попали в первую сотню футбольных клубов мира с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt.

"Зенит" располагается на 69-й строчке, общая стоимость игроков команды оценивается в 174,90 млн евро. "Спартак" - на 97-м месте (131,35 млн).

Клубом с самым дорогим составом назван мадридский "Реал" (1,38 млрд), в топ-3 также входят лондонский "Арсенал" (1,29 млрд) и "Манчестер Сити" (1,19 млрд).