Поиск

Умер двукратный победитель Кубка чемпионов Джон Робертсон

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Ноттингем Форест" Джон Робертсон скончался на 73-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине легенды "Ноттингем Форест" и дорогого друга Джона Робертсона. Джон — настоящая легенда нашего клуба, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Его непревзойденный талант, скромность и непоколебимая преданность "Ноттингем Форест" никогда не будут забыты", - говорится в сообщении.

За "Ноттингем" Робертсон выступал с 1970 по 1983 и в 1985-1986 годы. Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) он выигрывал в сезонах 1978/79 и1979/80. В 1979 году он стал обладателем Суперкубка УЕФА. Также в составе "Ноттингема" шотландец в сезоне 1977/78 выиграл чемпионат Англии.

футбол Ноттингем Форест Джон Робертсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });