Умер двукратный победитель Кубка чемпионов Джон Робертсон

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Ноттингем Форест" Джон Робертсон скончался на 73-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине легенды "Ноттингем Форест" и дорогого друга Джона Робертсона. Джон — настоящая легенда нашего клуба, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Его непревзойденный талант, скромность и непоколебимая преданность "Ноттингем Форест" никогда не будут забыты", - говорится в сообщении.

За "Ноттингем" Робертсон выступал с 1970 по 1983 и в 1985-1986 годы. Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) он выигрывал в сезонах 1978/79 и1979/80. В 1979 году он стал обладателем Суперкубка УЕФА. Также в составе "Ноттингема" шотландец в сезоне 1977/78 выиграл чемпионат Англии.