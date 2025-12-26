Поиск

Российские боксеры Суров, Кооль и Худоян проведут бои 30 января в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025 российский тяжеловес Давид Суров дебютирует на профессиональном ринге 30 января в Москве на турнире "IBA.PRO 14", сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир пройдет в рамках Всероссийского боксерского форума.

Соперник Сурова будет объявлен позднее.

В декабре в Дубае Суров завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе свыше 92 кг.

Трехкратный чемпион России и серебряный призер ЧМ-2025 Евгений Кооль (до 67 кг) в шестираундовом поединке в полусреднем весе встретится с Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии. Кооль дебютировал на профессиональном ринге в мае на турнире "IBA.PRO 6" в Душанбе, досрочно победив Фариозбека Хакимова из Узбекистана. Джонас - двукратный призер Африканских игр, чемпион Африки-2017 и участник Олимпийских игр-2016.

Еще один серебряный призер ЧМ в Дубае Эдмонд Худоян (до 48 кг) проведет 10-раундовый поединок за пояс WBA Asia в минимальном весе. Соперник россиянина будет объявлен позднее. Ранее Худоян имел опыт боев в зачет IBA.PRO. Помимо этого, Худоян – чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России. И на турнире "IBA.PRO 14"

30 января свой очередной поединок на профессиональном ринге проведет многократный призер чемпионатов России Юрий Осипов, которому в восьмираундовом бою в первом среднем весе будет противостоять представляющий Великобританию уроженец ДР Конго Майкл Кинг, известный по противостояниям с Максимом Черничуком и Бобо-Усмоном Батуровым.

Бронзовый призер чемпионата мира-2012 и Европейских игр-2019, чемпионка Европы-2016, двукратная финалистка чемпионатов Европы, чемпионка мира-2021 среди военнослужащих, восьмикратная чемпионка России, шестикратная финалистка чемпионатов России Дарья Абрамова в шестираундовом бою в полулегком весе встретится с бронзовым призером Азиатских игр-2022, участницей Олимпийских игр-2024 Миджгоной Самадовой из Таджикистана. Владевшему поясами EBP и чемпиона России по профессионалам Алану Хугаеву в восьмираундом поединке в первом среднем весе будет противостоять Хавасбек Асадуллаев из Узбекистана.

Турнир "IBA.PRO 14" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

бокс IBA
