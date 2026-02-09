Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США по фигурному катанию завоевала золото командного турнира на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

В общем зачете американцы набрали 69 очков.

В составе сборной США выступили Илья Малинин (мужское одиночное катание), Алиса Лью, Эмбер Гленн (обе - женское одиночное катание), Элли Кам/Дэниел О'Ши (спортивные пары), Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс (танцы на льду).

Второе место заняла сборная Японии (68), третье – команда Италии (60).

Российские фигуристы в командном турнире участия не приняли. При этом на личные соревнования в рамках ОИ заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Всего в ОИ в Италии принимают участие 13 российских спортсменов, за награды они борются в качестве нейтральных атлетов.