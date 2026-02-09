Поиск

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов на ОИ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сборная США по фигурному катанию завоевала золото командного турнира на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

В общем зачете американцы набрали 69 очков.

В составе сборной США выступили Илья Малинин (мужское одиночное катание), Алиса Лью, Эмбер Гленн (обе - женское одиночное катание), Элли Кам/Дэниел О'Ши (спортивные пары), Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс (танцы на льду).

Второе место заняла сборная Японии (68), третье – команда Италии (60).

Российские фигуристы в командном турнире участия не приняли. При этом на личные соревнования в рамках ОИ заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Всего в ОИ в Италии принимают участие 13 российских спортсменов, за награды они борются в качестве нейтральных атлетов.

США Аделия Петросян Петр Гуменник фигурное катание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Премьер Италии и МОК осудили беспорядки в Милане

Судьи отклонили протест России на результат лыжного скиатлона на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Савелий Коростелев стал четвертым в лыжном скиатлоне на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Тарасова назвала хулиганством требование для фигуриста Гуменника сменить музыку на ОИ

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Российская лыжница Непряева стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом ОИ-2026

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

Олимпиада-2026 официально объявлена открытой

"Динамо" победило ЦСКА на Зимнем Кубке РПЛ

"Авангард" вышел в плей-офф КХЛ

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Даниилом Денисовым
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });