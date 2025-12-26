Тренер конькобежки Скобликовой Ивашкин умер на 100-м году жизни

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Юрий Николаевич был примером", - говорится в сообщении.

Ивашкин – неоднократный чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы.

В качестве тренера он воспитал титулованных спортсменов, в частности – единственную в истории конькобежного спорта шестикратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову, многократную рекордсменку мира Ингу Артамонову, чемпионку мира Валентину Стенину.

Более 10 лет Ивашкин работал Генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР.