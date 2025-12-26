Поиск

Тренер конькобежки Скобликовой Ивашкин умер на 100-м году жизни

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Советский конькобежец и тренер Юрий Ивашкин скончался в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, для кого Юрий Николаевич был примером", - говорится в сообщении.

Ивашкин – неоднократный чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы.

В качестве тренера он воспитал титулованных спортсменов, в частности – единственную в истории конькобежного спорта шестикратную олимпийскую чемпионку Лидию Скобликову, многократную рекордсменку мира Ингу Артамонову, чемпионку мира Валентину Стенину.

Более 10 лет Ивашкин работал Генеральным секретарем Федерации конькобежного спорта СССР.

конькобежный спорт Юрий Ивашкин Лидия Скобликова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой

Евгений Плющенко заявил о завершении работы с Еленой Костылевой
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });