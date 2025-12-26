ФК "Крылья Советов" в начале 2026г намерен погасить долг перед "РТ-Капиталом"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Долг футбольного клуба "Крылья Советов" перед ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") будет погашен в конце января-начале февраля 2026 года. Об этом заявил врио заместителя губернатора Самарской области, председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, в этом году из 923,4 млн рублей задолженности будут выплачены 550 млн рублей.

Как сообщалось, в октябре Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда по иску "РТ-Капитала" о взыскании с ПФК "Крылья Советов" 923 млн рублей по кредитным договорам.

Долг сложился из-за неисполнения самарским клубом обязательств по двум кредитным договорам с Новикомбанком от 15 февраля 2011 года - на 671 млн рублей и 308,153 млн рублей. Средства были привлечены под 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2015 года. Согласно договору уступки прав от 6 декабря 2016 года права по спорным кредитным договорам перешли к "РТ-Капиталу".

Исполнение обязательств по данным кредитным договорам обеспечено ипотекой (в залоге находится расположенный в центре Самары объект культурного наследия регионального значения "Дом промышленности" и земельные участки под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м.

Залогодателем выступает АО "Транспортно-логистическая корпорация" (с 2020 года находится в стадии ликвидации), которое указано третьим лицом в иске.

Сообщалось также, что в октябре 2021 года суд вынес решение в пользу "РТ-Капитала" по делу об обращении взыскания на заложенное имущество.

Накануне сообщалось о продаже имущественного комплекса "Дом Промышленности" с торгов за 320,6 млн рублей.

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов", в 2024 году основной организацией - заимодавцем оставался "РТ-Капитал". По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма основного долга составляла 868,5 млн рублей. При этом с 2021 по 2024 годы была погашена часть основного долга и часть процентов на общую сумму 116,667 млн рублей.

Величина стоимости чистых активов АО на 31 декабря 2024 года составляла 1,196 млрд рублей.

Акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются Самарская область в лице министерства имущественных отношений и член совета директоров клуба Андрей Пашков, соответственно.

АО "ПФК "Крылья Советов" является единственным учредителем АНО ДО "Академия футбола "Крылья Советов", АНО "Пляжный футбольный клуб "Крылья Советов", АНО "Женский футбольный клуб "Крылья Советов".