Казанский "Зенит" в 11-й раз выиграл Суперкубок России по волейболу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Волейболисты казанского "Зенита" в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка России.

В матче за этот трофей они обыграли новосибирский "Локомотив" - 3-1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:21). Игра прошла в Санкт-Петербурге.

В общей сложности "Зенит" завоевывал данный трофей в 11-й раз. По этому показателю он с большим отрывом опережает остальные клубы. Четыре раза Суперкубок выигрывало московское "Динамо", два раза – "Белогорье" (Белгород), один раз – кемеровский "Кузбасс".

волейбол
