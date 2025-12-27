Поиск

Россиянин Артемьев победил Карлсена и стал лидером ЧМ по рапиду

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом туре чемпионата мира по рапиду.

Партия завершилась после 29-го тура, Артемьев играл белыми фигурами.

Благодаря победе в отчетном туре, россиянин возглавил турнирную таблицу, набрав 6,5 очка. Группа ближайших преследователей отстает от него на 1 очко.

ЧМ проходит в Дохе. Он завершится 28 декабря, в общей сложности состоится 13 туров. Затем в Дохе стартует чемпионат мира по блицу.

Новости

