"Ак Барс" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 3:2 взяли верх над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Казани.

В составе клуба из столицы Татарстана точные броски нанесли Александр Хмелевски (7-я минута), Алексей Пустозеров (27), Илья Сафонов (37). Авторы голов у "Трактора": Григорий Дронов (24), Джошуа Ливо (49).

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Ак Барс" занимает второе место (54 очка), "Трактор" - шестое (39).

Ак Барс КХЛ Трактор хоккей
