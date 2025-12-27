Поиск

Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Японский боксер Наоя Иноуэ победил мексиканца Давида Пикассо в поединке в Эр-Рияде в субботу.

По итогам 12 раундов победу Иноуэ присудили единогласным решением судей.

В результате представитель Японии защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

32-летний Иноуэ на профессиональном ринге непобежденный боксер, он выиграл все 32 поединка (27 – нокаутом). 25-летний Пикассо потерпел первое поражение, в его активе 32 победы и одна ничья.

бокс Наоя Иноуэ Давид Пикассо
