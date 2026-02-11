"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера "Марселя", сообщает пресс-служба французского футбольного клуба.

"Это было трудное, коллективное решение, принятое после тщательного рассмотрения и в интересах клуба, чтобы справиться со спортивными задачами на заключительном этапе сезона", - говорится в заявлении, в котором "Марсель" пожелал 46-летнему итальянцу успехов в дальнейшей карьере.

8 февраля "Марсель" потерпел крупное поражение в гостях от "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:5. Игра прошла в рамках чемпионата Франции. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на 12 очков.

Роберто Де Дзерби возглавил "Марсель" в июне 2024 года.