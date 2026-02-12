Две российские спортсменки выступят на Олимпиаде-2026 в четверг

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Две представительницы России выйдут на старты зимних Олимпийских игр в Италии в четверг.

В 13:30 мск начнутся женские соревнования по горнолыжному спорту в супергиганте. Среди участниц – Юлия Плешкова. Ранее на ОИ-2026 она выступила в скоростном спуске, где показала 22-й результат.

В 15:00 будет дан старт в женской лыжной гонке с раздельным стартом свободным стилем. Борьбу за награды поведет россиянка Дарья Непряева. Для нее это будет третий старт на Играх в Италии: ранее спортсменка стала 17-й в скиатлоне, затем выступила в спринте, где не смогла преодолеть квалификационный барьер.

На участие в ОИ-2026 заявлены 13 российских спортсменов, они выступают под нейтральным флагом. К настоящему моменту наград они пока не завоевали.

Зимняя Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.