Французы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли Олимпиаду в танцах на льду

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото зимних Олимпийских игр в Италии в танцах на льду

По сумме оценок за ритм-танец и произвольную программу они заработали 225,82 балла.

Второе место заняли американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с результатом 224,39 баллов.

Обладателями бронзы стали представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).

Российские фигуристы в соревновании танцевальных пар на Играх в Италии участия не приняли. При этом на личные соревнования в рамках ОИ заявлены Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Всего в ОИ в Италии принимают участие 13 российских спортсменов, за награды они борются в качестве нейтральных атлетов.

