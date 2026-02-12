Томас Тухель продлил контракт со сборной Англии по футболу

Тренер Томас Тухель Фото: Gareth Copley/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель подписал новое соглашение с футбольной ассоциации страны, сообщает пресс-служба организации.

Контракт будет действовать до конца чемпионата Европы 2028 года.

Изначально контракт был рассчитан до окончания чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года.

52-летний немец Тухель возглавил сборную Англии в октябре 2024 года, став третьим иностранным тренером в истории национальной команды страны после шведа Свена-Ерана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.

Ранее Тухель успешно работал в немецких "Боруссии" (Дортмунд) и "Баварии", французском "Пари Сен-Жермен", английском "Челси". При нем эти клубы выигрывали как национальные, так и международные турниры.