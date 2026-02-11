Поиск

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Дохе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе.

Результат – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Мбоко – на 13-й строчке рейтинга WTA.

Из россиянок в третьем круге представлена также 28-я ракетка мира Анна Калинская, которой предстоит сыграть с украинкой Элиной Свитолиной (№9 в мировом рейтинге).

Действующая победительница турнира – представительница США Аманда Анисимова, самая титулованная – Ига Швентек из Польши, три титула.

Турнир проводится с 2001 года, в разные годы его выигрывали и представители российского тенниса: Анастасия Мыскина (2003, 2004) Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарева (2011).

теннис Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Словакия обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира ОИ

Олимпийские игры 2026

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве
Олимпийские игры 2026

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });