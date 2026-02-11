Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Дохе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дохе.

Результат – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Мбоко – на 13-й строчке рейтинга WTA.

Из россиянок в третьем круге представлена также 28-я ракетка мира Анна Калинская, которой предстоит сыграть с украинкой Элиной Свитолиной (№9 в мировом рейтинге).

Действующая победительница турнира – представительница США Аманда Анисимова, самая титулованная – Ига Швентек из Польши, три титула.

Турнир проводится с 2001 года, в разные годы его выигрывали и представители российского тенниса: Анастасия Мыскина (2003, 2004) Мария Шарапова (2005, 2008), Надежда Петрова (2006), Вера Звонарева (2011).