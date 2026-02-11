Словакия обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии со счетом 4:1 победили Финляндию в первом матче группового этапа в рамках зимней Олимпиады 2026 года в Италии.

Голы в составе словацкой команды провели Юрай Слафковски (8, 51 минуты), Далибор Дворски (48), Адам Ружичка (58).

Автор гола у сборной Финляндии Ээли Толванен (25).

Команды представляют группу В, в которую также входят Швеция и Италия (сыграют друг с другом позднее в четверг.

Участники группы А: Канада, Швейцария, Чехия, Франция; группы С: США, Германия, Латвия, Дания.

Победители групп и лучшая из оставшихся команд напрямую выходят в четвертьфинал, остальные пройдут дополнительный отбор по олимпийской системе.

Нынешняя Олимпиада проходит, в том числе, с участием игроков Национальной хоккейной лиги, в связи с чем, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

Действующий чемпион – сборная Финляндии, которая в финале ОИ-2022 обыграла Олимпийскую команду России (2:1).