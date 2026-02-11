Поиск

Словакия обыграла Финляндию на старте хоккейного турнира ОИ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Словакии со счетом 4:1 победили Финляндию в первом матче группового этапа в рамках зимней Олимпиады 2026 года в Италии.

Голы в составе словацкой команды провели Юрай Слафковски (8, 51 минуты), Далибор Дворски (48), Адам Ружичка (58).

Автор гола у сборной Финляндии Ээли Толванен (25).

Команды представляют группу В, в которую также входят Швеция и Италия (сыграют друг с другом позднее в четверг.

Участники группы А: Канада, Швейцария, Чехия, Франция; группы С: США, Германия, Латвия, Дания.

Победители групп и лучшая из оставшихся команд напрямую выходят в четвертьфинал, остальные пройдут дополнительный отбор по олимпийской системе.

Нынешняя Олимпиада проходит, в том числе, с участием игроков Национальной хоккейной лиги, в связи с чем, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен.

Действующий чемпион – сборная Финляндии, которая в финале ОИ-2022 обыграла Олимпийскую команду России (2:1).

Хроника 21 января – 11 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Дохе

Олимпийские игры 2026

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

"Марсель" уволил главного тренера после разгрома от ПСЖ

Малинин выиграл короткую программу фигуристов на ОИ, Гуменник стал 12-м

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА выиграл Зимний Кубок РПЛ

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве

Сын экс-президента ВФЛА Балахничева арестован по подозрению в его убийстве
Олимпийские игры 2026

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом

Норвежский лыжник Клебо стал семикратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Шесть россиян выступят на Олимпиаде-2026 во вторник

Французы Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец в соревновании фигуристов на ОИ

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });