Плющенко назвал средним прокат Гуменника в короткой программе на ОИ

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что россиянину Петру Гуменнику в коротком прокате на ОИ в Италии не хватило драйва.

"Средний" — именно этим словом можно охарактеризовать прокат Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026. В первую очередь из-за ошибки на каскаде — не слишком уверенно исполнил четверной флип, в результате присоединил к нему не тройной, а двойной тулуп", - приводит слова Плющенко "Спорт-Экспресс".

"Но главное, немножечко не хватало драйва. Полета. Воздушности. Видимо, из-за проблем с музыкой, которую в пожарном порядке пришлось менять накануне олимпийского дебюта", - посетовал Плющенко.

Как сообщалось, Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе из фильма "Парфюмер" из‑за авторских прав. Спортсмен выступил под композицию Эдгара Акобяна под названием Waltz 1805.

Титулованный фигурист обратил внимание на то, что после ошибки на каскаде Гуменник "зажался, невольно стал думать о том, как лучше исполнить другие элементы..."

"Впрочем, даже при идеальном выступлении выше 8-10-го места по итогам короткой он бы вряд ли поднялся", - отметил он.

Похвалив некоторых участников короткой программы (японца Юму Кагияму, француза Адама Сяо Хима Фа, американца Илью Малинина), Плющенко счел, что по итогам произвольной программы Гуменник выше шестого места не поднимется

"Сегодня нам всем нужно снять розовые очки. Короткая программа показала, что разговоры, будто Гуменнику на Олимпиаде по силам попасть в призеры, а то и выиграть золото, не имеют ничего общего с действительностью. К сожалению. По компонентам судьи поставили Петю аж на 18-е место! Так что ждать от парня медали — при всех его плюсах — очень сложно. Пока — и это ключевое слово! — шестое место на Олимпиаде для него потолок", - подчеркнул Плющенко.

При этом он привел в пример Алексея Ягудина, который на ОИ-1998 занял пятое место, а через четыре года выиграл золотую медаль.

Во вторник вечером Гуменник заработал за короткий прокат 86,72 балла и квалифицировался на участие в произвольной программе (пройдет 13 февраля) с 12-го места.