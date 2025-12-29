Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского "Динамо"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщает в понедельник пресс-служба клуба.

"Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча", - заявил генеральный директор "Динамо" Шамиль Газизов.

Ранее главным тренером клуба был Хасанби Биджиев, в начале декабря он подал в отставку.

Евсеев - многократный чемпион России в составе "Локомотива" и "Спартака". В качестве тренера работал в "Амкаре", "Уфе" и "Факеле". До нового назначения тренировал новороссийский клуб "Черноморец" в Первой лиге.

