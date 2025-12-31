Эстония может лишиться чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Белоруссии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по фехтованию среди взрослых, который должен был пройти в Таллине в 2026 году, оказался под угрозой срыва.

"Международная федерация фехтования требует от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказываются подписывать такой документ", - сообщают СМИ Эстонии.

По словам вице-канцлера министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митта (Raido Mitta), эстонское государство не может дать подтверждение, что все желающие участвовать в чемпионате Европы смогут пересечь границу, пишет в среду портал ERR.

"Позиция правительства однозначна: спортсменам из Российской Федерации и Республики Беларусь визы не выдаются, действует нулевая толерантность и исключений не будет", - сказал Митта.

По словам генсека Союза фехтования Эстонии Айвара Паалберга (Aivar Paalberg), его организации дали понять, что у Эстонии могут забрать право проведения чемпионата Европы.

Официального решения пока нет, но в Союзе фехтования Эстонии исходят из того, что турнир в Таллинне в следующем году не состоится, добавил Паалберг.