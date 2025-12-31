Поиск

Магнус Карлсен стал девятикратным чемпионом мира по блицу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Дохе.

В финале он обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Адбусатторова.

Таким образом, Карлсен в девятый раз выиграл ЧМ по блицу. Ранее он стал победителем ЧМ-2025 по быстрым шахматам (рапиду) – в шестой раз в карьере.

На чемпионате мира по блицу среди женщин сильнейшей стала Бибисара Асаубаева финале обыгравшая Анну Музычук из Украины. Для Асаубаевой золото ЧМ стал первым в карьере.

Чемпионат мира по рапиду до этого выиграла россиянка Александра Горячкина.

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

