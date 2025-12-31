Магнус Карлсен стал девятикратным чемпионом мира по блицу
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Дохе.
В финале он обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Адбусатторова.
Таким образом, Карлсен в девятый раз выиграл ЧМ по блицу. Ранее он стал победителем ЧМ-2025 по быстрым шахматам (рапиду) – в шестой раз в карьере.
На чемпионате мира по блицу среди женщин сильнейшей стала Бибисара Асаубаева финале обыгравшая Анну Музычук из Украины. Для Асаубаевой золото ЧМ стал первым в карьере.
Чемпионат мира по рапиду до этого выиграла россиянка Александра Горячкина.