Магнус Карлсен стал девятикратным чемпионом мира по блицу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу в Дохе.

В финале он обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Адбусатторова.

Таким образом, Карлсен в девятый раз выиграл ЧМ по блицу. Ранее он стал победителем ЧМ-2025 по быстрым шахматам (рапиду) – в шестой раз в карьере.

На чемпионате мира по блицу среди женщин сильнейшей стала Бибисара Асаубаева финале обыгравшая Анну Музычук из Украины. Для Асаубаевой золото ЧМ стал первым в карьере.

Чемпионат мира по рапиду до этого выиграла россиянка Александра Горячкина.