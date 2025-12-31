Российский боксер Батыргазиев приостановил карьеру

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион-2020 по боксу россиянин Альберт Батыргазиев заявил, что берет паузу в карьере.

"Сейчас я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере. Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий. Вся моя спортивная жизнь — это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шел без поражений. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным. Первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по-другому", - приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.

В июле в Стамбуле 27-летний Батыргазиев досрочно проиграл британцу Джеймсу Диккенсу и потерял титулы временного чемпиона WBA и IBA.PRO во втором полулегком весе.

"Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом — сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксером. Но сейчас вся моя работа вне его", - отметил Батыргазиев.

На профессиональном ринге Батыргазиев выиграл 12 поединков (восемь – нокаутом) при одном поражении.