"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом после отставки главного тренера матче

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" и "Челси" со счетом 1:1 завершили матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла в Манчестере.

На 42-й минуте "Сити" вышел вперед благодаря голу Тейани Рейндерса. "Челси" ушел от поражения на 90+4 минуте, точный удар нанес Энцо Эрнандес.

"Челси" провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески, об увольнении было объявлено 1 января.

Сейчас "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" - на втором месте, 42 очка. Лидирует "Арсенал" (48).