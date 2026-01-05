Поиск

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом после отставки главного тренера матче

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Манчестер Сити" и "Челси" со счетом 1:1 завершили матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Спорт"Челси" уволил главного тренера Мареску"Челси" уволил главного тренера МарескуЧитать подробнее

Игра прошла в Манчестере.

На 42-й минуте "Сити" вышел вперед благодаря голу Тейани Рейндерса. "Челси" ушел от поражения на 90+4 минуте, точный удар нанес Энцо Эрнандес.

"Челси" провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески, об увольнении было объявлено 1 января.

Сейчас "Челси" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" - на втором месте, 42 очка. Лидирует "Арсенал" (48).

Арсенал Манчестер Сити футбол Челси Энцо Эрнандес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Что произошло за день: четверг, 1 января

"Челси" уволил главного тренера Мареску

"Челси" уволил главного тренера Мареску

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });