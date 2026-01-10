Поиск

"Металлург" победил СКА и выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:1 взял верх над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась в Магнитогорске.

В составе победителей голы забили Дмитрий Силантьев (10-я минута), Александр Петунин (17), Артем Минулин (30), Сергей Толчинский (31), Дерек Барак (48).

У СКА точный бросок нанес Маркус Филлипс.

В результате "Металлург" выиграл пятый матч подряд и, набрав 70 очков, лидирует в Восточной конференции КХЛ. СКА – на седьмой строчке в Западной конференции (49).

СКА Металлург хоккей
