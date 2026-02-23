Поиск

Матч КХЛ "Сочи" - ЦСКА сорван из-за авиационной угрозы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сочи" и московским ЦСКА прерван из-за угроз атаки БПЛА, после первого периода болельщиков увели с трибун.

В лиге сообщили, что в понедельник матч доигран не будет.

"В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК "Сочи" - ЦСКА не будет продолжен", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

После первого периода счет в матче 0:0.

Игра должна была начаться в 17:00, но из-за авиационной опасности ее старт перенесли на час, в результате она началась в 18:15.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА занимает пятое место (70 очков), "Сочи" - последнее, 11-е (40).

