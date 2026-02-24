Кубковый матч "Арсенал" – "Локомотив" перенесли из Тулы в Химки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" сообщил о переносе матча кубка России из Тулы в подмосковные Химки из-за неготовности футбольного поля.

Ранее матч "Арсенал" - "Локомотив" (Москва) был запланирован на вечер 5 марта в Туле.

"К сожалению, должны сообщить вам о переносе кубкового матча "Арсенал" - "Локомотив" в Химки. Отметим, что выбор стадиона обусловлен наличием на стадионе "Арена-Химки" искусственного газона на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы ФК "Арсенал".

В тульском клубе отметили, что погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков.

"Сейчас ПФК "Арсенал" делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе", - отмечает пресс-служба. ПФК "Арсенал" подготовит для болельщиков бесплатные трансферы в Химки, добавили в пресс-службе.

Тульский ФК "Арсенал" - участник российского первенства Первой лиги (ФНЛ). Ранее команда из Тулы выступала в Российской премьер-лиге, впервые участвовала в европейском кубковом турнире. Клуб проводит игры на центральном стадионе в Туле, который вмещает около 20 тыс.