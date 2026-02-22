Поиск

Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото ОИ

Сборная США по хоккею радуется победе
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США завоевали золото зимних Олимпийских игр в Италии, в финале победив Канаду.

Результат решающего матча - 2:1, решающий гол состоялся в овертайме.

На шестой минуте основного времени сборная США вышла вперед благодаря точному броску Мэтта Болди.

Канадская сборная отыгралась на 39-й минуте, автором ответного гола стал Кейл Макар.

На исходе второй минуты овертайма, который команды проводили в формате "три на три", ворота сборной Канады отразил Джек Хьюз.

Мужская сборная США выиграла Олимпиаду в третий раз в истории. До этого золото Игр ей покорялось в 1960 и 1980 годы.

Канада становилась победительницей ОИ – девять раз. Семь раз награды высшего достоинства завоевывала сборная СССР, команда России – два раза.

Новость дополняется

