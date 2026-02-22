Поиск

Норвегия с рекордными показателями выиграла медальный зачет ОИ-2026

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета завершившихся в воскресенье в Милане и Кортине-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр.

На счету норвежцев 18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалей.

Второе место заняла команда США (12, 12, 9), третье – сборная Нидерландов (10, 7, 3).

При этом, Норвегия улучшила рекорды зимних Олимпийских игр по количеству наград. До этого максимальным числом завоеванных ею золотых медалей на одной Олимпиаде было 16 (Игры-2022 в Пекине), а по общему числу наград – 39 (Игры-2018 в Пхенчхане). В Италии норвежцы выиграли 18 и 41 соответственно.

Россияне на Олимпиаде-2026 в Италии завоевали одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов. В Играх приняли участие 13 российских спортсменов – в индивидуальных стартах и в нейтральном статусе.

Всего на стартах в Италии было разыграно 116 комплектов наград.

Хроника 21 января – 22 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Олимпийские игры 2026

Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото ОИ

Сборная США по хоккею обыграла Канаду и завоевала золото ОИ
Олимпийские игры 2026

Россияне заработали одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

Олимпийские игры 2026

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады
Олимпийские игры 2026

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Олимпийские игры 2026

Сборная Финляндии по хоккею разгромила Словакию и завоевала бронзу ОИ

"Реал" проиграл "Осасуне" в чемпионате Испании по футболу

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее
Олимпийские игры 2026

Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });