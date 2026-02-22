Норвегия с рекордными показателями выиграла медальный зачет ОИ-2026

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета завершившихся в воскресенье в Милане и Кортине-д'Ампеццо зимних Олимпийских игр.

На счету норвежцев 18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалей.

Второе место заняла команда США (12, 12, 9), третье – сборная Нидерландов (10, 7, 3).

При этом, Норвегия улучшила рекорды зимних Олимпийских игр по количеству наград. До этого максимальным числом завоеванных ею золотых медалей на одной Олимпиаде было 16 (Игры-2022 в Пекине), а по общему числу наград – 39 (Игры-2018 в Пхенчхане). В Италии норвежцы выиграли 18 и 41 соответственно.

Россияне на Олимпиаде-2026 в Италии завоевали одну медаль: серебряным призером в ски-альпинизме стал Никита Филиппов. В Играх приняли участие 13 российских спортсменов – в индивидуальных стартах и в нейтральном статусе.

Всего на стартах в Италии было разыграно 116 комплектов наград.