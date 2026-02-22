Поиск

Российские спортсмены приняли участие в параде атлетов на закрытии ОИ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены приняли участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Торжественная церемония проходит в Вероне.

В параде приняли участие лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева, фигуристы Петр Гуменник, Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Именно он и стал единственным отечественным обладателем олимпийской награды ОИ-2026: завоевал серебряную медаль.

На Олимпиаде выступили 13 россиян. Россиянам на Играх-2026 удалось завоевать одну медаль: Никита Филиппов стал серебряным призером в ски-альпинизме – новом виде дисциплины в программе ОИ.

Хроника 21 января – 22 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
