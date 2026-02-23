Поиск

В итальянской Вероне прошла церемония закрытия Олимпиады

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр завершилась в ночь на понедельник в итальянском городе Вероне.

Церемония прошла в старинном амфитеатре "Арена ди Верона", темой торжества стала "Красота в действии". В церемонии приняли участие такие итальянские звезды, как певец Акилле Лауро, актриса Бенедетта Поркароли, танцовщик Роберто Болле.

Также прошел парад спортсменов, в том числе тех, кто выступил в нейтральном статусе.

Олимпийский огонь погасили одновременно в двух местах: у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортине-д'Ампеццо.

Кроме того, состоялась передача олимпийского флага следующей стране-хозяйке - Франции, которая примет Олимпиаду в 2030 году.

За время Олимпийских игр разыграли 116 комплектов наград. Лидером в медальном зачете стала Норвегия, завоевавшая 41 медаль (18 золотых). Вторыми стали США с 33 медалями (12 золотых), на третьей строчке - Нидерланды с 20 наградами (10 золотых).

В Олимпиаде приняли участие более 2,9 тыс. спортсменов из 92 национальных сборных. Впервые в истории в зимней Олимпиаде приняли участие спортсмены из Бенина, Республики Гвинея-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Россияне и белорусы выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе. Участие приняли 13 российских спортсменов. Ски-альпинист Никита Филиппов принес России единственную медаль - серебряную.

Хроника 21 января – 23 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Италия Верона Олимпиада-2026 церемония закрытия
