Российский скелетонист Семенов вновь выиграл этап Кубка Европы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россиянин Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы по скелетону в Инсбруке.

Его результат после двух попыток - 1 минуте 46,36 секунды. Второе место занял китайский спортсмен Гоцин Юй, отставший на 0,77 секунды. В тройку лучших попал еще один россиянин Даниил Романов. Его отставание от соотечественника составило 0,86 секунды.

Сутками ранее Семенов также выиграл на этом этапе Кубка Европы, а Романов завоевал серебряную медаль.