Умер чемпион мира по современному пятиборью Зинковский

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Советский пятиборец Евгений Зинковский скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России.

"Федерация современного пятиборья России и вся пятиборная общественность выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Евгения Зинковского", - говорится в сообщении.

Зинковский - чемпион мира-1983 в командном первенстве, бронзовый призер ЧМ-1983 в личном первенстве.

