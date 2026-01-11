Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Филадельфию" в НХЛ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 7:2 разгромили "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий "Тампы" россиянин Никита Кучеров нанес два точных броска и сделал две голевые передачи.

Теперь в активе 32-летнего форварда 1059 (379+680 по системе "гол+пас") очков в 842 матчах за карьеру в чемпионатах лиги. В нынешнем сезоне Кучеров набрал 65 (22+43) очков в 39 матчах, это – лучший показатель среди россиян и четвертый в целом в НХЛ.

Сейчас в активе "Тампы" 57 очков, команда занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. "Филадельфия" - на седьмой строчке в этой же конференции, 52 очка.